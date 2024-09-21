الدوري الإماراتي، خسارة الجزيرة بمشاركة النني أمام الشارقة برباعية نظيفة
خسر فريق الجزيرة الإماراتي الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني لاعب المنتخب الوطني بنتيجة ثقيلة من نظيره الشارقة (4-0) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإماراتي الممتاز.
أهداف مباراة الجزيرة والشارقة
سجل رباعية الشارقة كل من لوان مارتينس بيريرا، وفراس بالعربي وعثمان كامارا وكايو لوكاس فيرنانديز في الدقائق 21 و30 و45 و81.
يذكر أن نيسكنز كيبانو لاعب الجزيرة الإماراتي تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 13.
تشكيل الجزيرة أمام الشارقة
في حراسة المرمى: علي خصيف.
في خط الدفاع: خليفة الحمادي، محمد العطاس، مامادو كوليبالي، رامون ميريز.
في خط الوسط: ريتشارد أوكونور، محمد النني، نبيل فقير.
في خط الهجوم: زايد سلطان، رافيل تاجير، نيسكينز كيبانو.
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