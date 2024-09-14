النتائج السلبية تهدد عموتة بالإقالة من تدريب الجزيرة الإماراتي

جاءت بداية المدرب المغربي الحسين عموتة، المدير الفني لنادي الجزيرة الإماراتي، مخيبة لآمال مجلس إدارة النادي وجمهوره، الذي يتطلع لعودة ناديه إلى منصات التتويج هذا الموسم.

ويلعب النجم الدولي المصري محمد النني في صفوف الجزيرة الإماراتي منذ بداية الموسم الحالي، بعدما انضم للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي آرسنال الإنجليزي.

مستقبل عموتة مع الجزيرة الإماراتي في خطر

وكشف موقع winwin، أن النتائج التي حققها عموتة، تهدد مستقبله مع الجزيرة، بعد أن قاد الفريق في 4 مباريات رسمية، فاز في مباراتين وخسر مثلهما، دون أن يُقدم الفريق المستوى الذي كان منتظرًا منه.

تعاقد عموتة مع الجزيرة الإماراتي، أثار جدلًا كبيرًا، بعدما قرر الرحيل عن منتخب الأردن الذي بلغ معه نهائي كأس آسيا، وحقق نتائج جيدة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يُقرر الرحيل، مستسلمًا للعرض المغري من الجزيرة.

ومنحت إدارة نادي الجزيرة ثقتها للمدرب المغربي عموتة، بناء على سيرته الذاتية الجيدة ونجاحاته السابقة، ليكون المدرب العربي الوحيد من بين 14 فريقًا وسط أندية المحترفين في الدوري الإماراتي، لكن نتائجه الحالية تُخالف التطلعات.

الإقالة تُهدد عموتة في الجزيرة الإماراتي بسبب النتائج

قص عموتة مشواره هذا الموسم بالفوز على البطائح 3-1 في ذهاب تمهيدي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخسر جولة الإياب 1-2، لينال بطاقة التأهل إلى المرحلة الثانية، لكنه لم يسلم من الانتقادات بسبب تواضع الأداء.

وخيب عموتة آمال الجماهير في بداية الدوري، بالخسارة أمام بني ياس 0-2، وفاز في الجولة الثانية على العروبة 2–0، محققًا فوزه الأول في الدوري، في المركز الثامن بجدول ترتيب المنافسة، التي سبق أن أحرز لقبها 3 مرات، ويعمل على التتويج باللقب من جديد.

كما أثار عموتة قلق المناصرين في مرحلة التحضير، حيث لم يُحقق الفوز في 5 مباريات ودية، منها 4 في معسكره الخارجي، ومباراة أمام الوحدة خسرها 2-0، قبل انطلاق مباريات الموسم.

وتُعد نتائج عموتة مع الجزيرة أقل من متوسطة، ما يجعله مهددًا بالإقالة أكثر من أي وقت مضى، إذ سيكون مطالبًا بالعودة إلى سكة الانتصارات وتقديم أداء يشفع له أمام مجلس إدارة النادي لتفادي مقصلة الإقالة.