عايدة رياض تنتهي من تصوير "برغم القانون" الأسبوع الجاري

تواصل الفنانة عايدة رياض تصوير مشاهدها في مسلسل “برغم القانون” والذي بدأ عرضه مؤخرا على شاشة قناة ON.

وقالت عايدة رياض لـ فيتو، إنها تنتهي من تصوير مشاهدها في المسلسل بنهاية الأسبوع الجاري، وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال التي يحققها العمل.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.