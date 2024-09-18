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ثقافة وفنون

مسلسل برغم القانون الحلقة 5، ظهور زوج إيمان العاصي بشخصية جديدة

برغم القانون، فيتو
برغم القانون، فيتو

خسرت ليلى “إيمان العاصي” قضية إسقاط النسب أمام شقيق الشخص الذي حمل زوجها اسمه، وتشعر ليلى بالضياع بسبب عدم قدرتها على إثبات نسب أبنائها الثلاثة لزوجها فضلا عن عدم قدرتها على إيجاد أي دليل على زواجها، ولم تجد أي نسخة أصلية من القسيمة الخاصة بالزواج.

وخلال الحلقة يتم الكشف عن أن محمود يعلم اسم أحمد الحقيقي وهو “أكرم”ويتحدث معه ويخبرها أن ليلى سوف يتم حبسها، ويتذكر محمود حينما قرر أحمد الرحيل وهو يوصيه على ليلى والأبناء ويخبره أنه سيعود.

 ويتم الإشارة إلى أن أكرم هو رئيس مجلس إدارة مصنع بالوراثة ويشاركه فيه هاني عادل الذي يحاول البحث عن سر اختفاء أكرم ١٠ سنوات.

يستدعي أكرم “محمد القس” المحامي "إيهاب فهمي ويخبره بضرورة إخراج ليلى من أزمتها ويحذره إيهاب فهمي من أنها كادت تصل إليه خاصة بعد إرساله المال لها، وأنه اضطر لضرب النار عليها هي ومحمود لكي يمنعها من الوصول لأي طرف خيط.

وتذهب ليلى إلى منزل محمود وتطلب مقابلته ولكن زوجته ووالدته يخبراها أنه غير موجود، وبعد رحيل ليلى تدخل تهاني على هاتف زوجها وترسل لنفسها نسخة من حديثه مع زوج ليلى.

وتجد ليلى بين أوراق زوجها حوالة من القاهرة من سيدة تدعى بيريهان.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون 

 ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة. 

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء. 
 

أبطال مسلسل برغم القانون 

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام. 

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إيمان العاصي برغم القانون هاني عادل قناة ONTV محمد محمود عبد العزيز مسلسل برغم القانون

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