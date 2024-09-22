الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات العالمية

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، ترنح مؤشر الدولار من جديد خلال حركة التداولات العالمية متأثرا بقرار الفيدرالى الأمريكي الأسبوع الماضى، ليلامس مستوى 100.744 نقطة للبيع بحركة التداولات.

مؤشر الدولار - فيتو 

هبوط مؤشر الدولار عالميا 

قدم سعر المؤشر إغلاق سلبي جديد دون مستوى 100.70 نقطة ليؤكد لنا استسلامه لسيطرة الميل الهابط المقترح سابقا حيث نلاحظ وصوله للهدف الأول المتمركز عند 100.20. 

كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي تحفيز السعر لاستئناف الهبوط ليضغط قريبا على مستوى 99.70  نقطة وبكسره سينجح بالوصول نحو الدعم الرئيسي التالي المستقر عند 99.40 نقطة.

مؤشر الدولار - فيتو 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ (US Dollar Index)

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي Dollar Index Dollar Dollar Inde USD USDX اتجاه مؤشر الدولار الاحتياطي الفيدرالي

مواد متعلقة

سعر الدولار أمام الجنيه المصري مساء اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسبوع ساخن في البورصة المصرية.. كواليس تعاملات المستثمرين.. ثبات EGX أعلى 30 ألف نقطة.. وخبراء يكشفون السر وراء ارتفاع رأس المال السوقى

الذهب يواصل الصعود بمنتصف التعاملات، عيار 21 يلامس 3550 جنيها

خبير أسواق مال يكشف سر ارتفاع رأس المال السوقي بتداولات البورصة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات العالمية

مؤشر الذهب العالمى يسجل مستوى تاريخيا، الأونصة وصلت لهذا السعر

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

إعلام عبري يكشف عدد الصواريخ التي أطلقها حزب الله على شمال إسرائيل

مودريتش يفسر سبب أزمة ريال مدريد في المباريات الأخيرة

إلغاء الدراسة اليوم الأحد في 5 مدن شمال فلسطين المحتلة

NETFLIX تطرح التريلر والبوستر الرسمي للجزء الثاني من دراما "Hellbound" (فيديو)

للمرة الثالثة، جيش الاحتلال: تعرض مناطق واسعة من شمال إسرائيل للقصف بصواريخ حزب الله

عالم أزهري: الدعاء لا يحتاج إلى واسطة، وأهل السنة متفقون على وجود الكرامات

بالأحضان، أحمد سعد يعود لطليقته في حفله بالساحل الشمالي (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

ads

منوعات

المزيد

بايدن ينتقد الرئيس الصيني على الهواء

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات المدارس، أولياء الأمور يلجأون لإصلاح الشنط والأحذية (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

عالم أزهري: الدعاء لا يحتاج إلى واسطة، وأهل السنة متفقون على وجود الكرامات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 22-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية