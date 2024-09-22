اتجاه مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات العالمية

مؤشر الدولار، ترنح مؤشر الدولار من جديد خلال حركة التداولات العالمية متأثرا بقرار الفيدرالى الأمريكي الأسبوع الماضى، ليلامس مستوى 100.744 نقطة للبيع بحركة التداولات.

مؤشر الدولار - فيتو

هبوط مؤشر الدولار عالميا

قدم سعر المؤشر إغلاق سلبي جديد دون مستوى 100.70 نقطة ليؤكد لنا استسلامه لسيطرة الميل الهابط المقترح سابقا حيث نلاحظ وصوله للهدف الأول المتمركز عند 100.20.

كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي تحفيز السعر لاستئناف الهبوط ليضغط قريبا على مستوى 99.70 نقطة وبكسره سينجح بالوصول نحو الدعم الرئيسي التالي المستقر عند 99.40 نقطة.

مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ (US Dollar Index)

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.