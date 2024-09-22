تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس واسيليدس الوزير

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهاد القديس واسيليدس الوزير.

قصة القديس واسيليدس الوزير

﻿ استشهد القديس واسيليدس وكان وزيرًا في عهد الملك نوماريوس الذي تزوج أخت واسيليدس.

وكان لواسيليدس ابنان هما يوسابيوس ومكاريوس. ولما ثار الفرس على الروم أرسل الملك نوماريوس ابنه يسطس لمقاتلة الفرس.

أما الملك نوماريوس فقتله صهره آيروس. فقام دقلديانوس خادم الملك نوماريوس وقتل آيروس، فالتف الجنود حوله وأقاموه ملكًا في أنطاكية سنة 284 م. وبعد فترة كفر بالمسيح وعبد الأوثان وأصدر منشورًا باضطهاد المسيحيين في 23 فبراير سنة 303م وبدأ بقتل أفراد العائلة المالكة. فأرسل واسيليدس إلى ماسورس والى الخمس مدن الغربية، الذي عذبه عذابًا شديدًا، تارة بالهنبازين ( الهنبازين آلة عبارة عن دولاب به أسنان من حديد لتمشيط الجسم)، وتارة بوضعه في خلقين ( الخلقين إناء ضخم من النحاس يغلى فيه زيت أو قار) ثم رفعه على لولب به منشار حديد.

ولم يترك شيئًا من أنواع العذاب إلا وعذبه به ولما رآه ثابتًا كالصخر على إيمانه بالسيد المسيح، أمر بقطع رأسه، فنال إكليل الشهادة.