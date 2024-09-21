السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

الريال السعودى, فيتو
الريال السعودى, فيتو

الريال السعودى، شهد سعر  الريال السعودي، استقرارا أمام الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم السبت الموافق 21 سبتمبر 2024، وتنشر "فيتو"، سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري  في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.91 جنيه  للشراء.

12.94 جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري

12.89 جنيه  للشراء.

12.95 جنيه  للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.89 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

12.90 جنيه  للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

12.86 جنيه للشراء.

12.95 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

12.85 جنيها للشراء.

13.02  جنيه للبيع.

 

 

ماذا تعرف عن الريال السعودى ؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات -، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما انه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعر الريال السعودي أمام الجنيه سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الجنيه سعر الريال السعودى سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري

مواد متعلقة

أسبوع ساخن في البورصة المصرية.. كواليس تعاملات المستثمرين.. ثبات EGX أعلى 30 ألف نقطة.. وخبراء يكشفون السر وراء ارتفاع رأس المال السوقى

الذهب يواصل الصعود بمنتصف التعاملات، عيار 21 يلامس 3550 جنيها

خبير أسواق مال يكشف سر ارتفاع رأس المال السوقي بتداولات البورصة

سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بحركة التداولات العالمية

مؤشر الذهب العالمى يسجل مستوى تاريخيا، الأونصة وصلت لهذا السعر

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

هل ينخفض سعر الدولار لـ10 جنيهات؟ رئيس البنك الأهلي يرد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

تحطم درع الدوري الجديد أثناء احتفال لاعبي الأهلي باللقب (صور)

غدا، النيابة تستمع لأقوال محمد رمضان ونجله بتهمة التعدي علي طفل بأكتوبر

بعد أدائه أمام جورماهيا، نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ إمام عاشور

منتج فيلم التاروت يكشف حقيقة مشهد الخيانة الزوجية مع الكلب (فيديو)

قرار صارم من الخطيب تجاه لاعبي الأهلي بعد الاحتفال بلقب الدوري الـ44

هل ضربت الكوليرا مواطني أسوان؟ المحافظ يرد

منوعات

المزيد

أسعار الفينو والجبن والألبان عشية بدء العام الدراسي الجديد بالجيزة (صور)

إطلاق سراح طيار نيوزيلندي بعد أسره 18 شهر في إندونيسيا

بحلول عام 2027، شركة بريطانية تخطط لبناء مساكن في قاع المحيطات

نداء الحيتان،الذكاء الاصطناعي يكشف لغز الأصوات الغامضة بالمياه العميقة بالمحيطات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

سعر القصدير عالميا اليوم السبت 21-09-2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مشوار مشرف داخل المستطيل الأخضر.. أحمد فتحي يعتزل كرة القدم نهائيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مع بداية العام الجديد، ما حكم "جمع الصلوات" بسبب ظروف الدراسة؟ الإفتاء تجيب

خالد الجندي: قصة سيدنا لوط أول معركة أخلاقية بين الخير والشر (فيديو)

تفسير رؤية السمك الصغير في المنام وعلاقته بالحصول على المال من مصادر حلال

المزيد
الجريدة الرسمية