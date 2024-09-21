سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 21 سبتمبر 2024
سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، وفقا لآخر التحديثات.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري
64.59 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري
63.74 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر
63.65 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية
63.71 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB
63.65 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول
63.64 جنيه للبيع.
ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟
الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإستراليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند.
ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم
كما يعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.
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