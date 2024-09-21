تحديث منظومة الكلور بمحطة مياه أبو الريش فى أسوان
أكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أنه تم تحديث منظومة الكلور فى محطة الشيخ على بقرية أبو الريش لتتواكب مع أحدث أساليب ضخ الكلور أثناء عمل المحطة من أجل تحقيق أعلى درجات الأمن والأمان والسلامة لمياه الشرب، ومطابقتها للمواصفات القياسية لتكون ذات جودة نقاء عالية، وللحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
فرق طبية متخصصة من وزارة الصحة
أضاف أنه بالتوازى مع ذلك تقوم الفرق الطبية المركزية المتخصصة التى تم إيفادها من وزارة الصحة، وأيضًا الفرق الفنية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمواصلة جهودها من خلال المرور على محطات ومرشحات وخطوط مياه الشرب بهذه المناطق، والتى شهدت أخذ العينات من المحطات والمرشحات والمنازل، وهو ما يتم تنفيذه بصفة مستمرة من خلال الفرق المتخصصة بالصحة وشركة مياه الشرب للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية.
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