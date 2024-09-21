اكتمال عدد المتدربين بورشة المخرج علي بدرخان في مهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة ، عن اكتمال عدد المتدربين بورشة الإخراج السينمائي للمخرج علي بدرخان ، المقامة ضمن فعاليات الدورة ال ٤٠ للمهرجان.

جاء ذلك بعد مرور ٢٤ ساعة من الإعلان عن إقامتها خلال وسائل التواصل الاجتماعي للمهرجان.



وتقام الورشة للعام الثاني علي التوالي، وحققت نجاحًا كبيرة في دورة المهرجان السابقة، ويقوم المهرجان بتنظيم هذه الورش السينمائية كدعم لشباب السينمائيين بمحافظة الإسكندرية.



تقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

كما يهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة