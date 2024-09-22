بعد خفض الفائدة الأمريكية، جرام الذهب يزيد 70 جنيها.. والأونصة تسجل 2600 دولار للمرة الأولى.. والجنيه الذهب يربح نحو 560 جنيها

شهدت أسعار الذهب المحلية والعالمية تحركات كبيرة فى أسعارها مع إعلان تخفيض سعر الفائدة الأمريكية للمرة الأولى منذ أربع سنوات، واستكمال خطة خفض الفوائد البنكية الفترة المقبلة.

وسارت بنوك الخليج على غرار الفيدرالى الأمريكى، ولجأت إلى تخفيض الفوائد هى الأخرى مما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة لحفظ الأموال.

الزيادة فى سعر جرام الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب داخل الأسواق المحلية بقيمة 70 جنيها، وارتفع سعر الجرام محليا مع الزيادة فى سعر الأونصة العالمية، ووصولها إلى مستويات 2600 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيها، ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3550 جنيها.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3042 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب فى الأسواق

ارتفعت أسعار الجنيه الذهب نحو 560 جنيها خلال الأيام القليلة الماضية، ومع إعلان تخفيض سعر الفوائد الأمريكية الأربعاء الماضى، وحتى الآن، حيث قفز سعر الجنيه الذهب من 27840 جنيها إلى مستوى 28400 جنيه.

نصائح للمستثمرين في الذهب

وجه هاني توفيق الخبير الاقتصادي، رسالة للمستثمرين في الذهب، نصحهم فيها بالتوقف عن الشراء، لحين استقرار سعر الأوقية فوق 2600 دولار عدة أيام.



وقال هاني توفيق في نصيحته التي وجهها للـمستثمرين في الذهب: "للمستثمرين فى الذهب: نوصى بالتوقف عن الشراء إلى حين تأكيد سعر الـ ٢٦٠٠ دولار للأوقية، وثبوته فوقها لعدة أيام".

أسعار الفائدة تؤدي إلى صعود الذهب

صعد الذهب فوق مستوى 2600 دولار، أمس الأول، للمرة الأولى مواصلا مسيرة ارتفاع مدعومة برهانات على المزيد من خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من واحد بالمئة إلى 2622 دولار للأونصة (للأوقية) في ختام جلسة أمس الأول، بعد أن سجل خلال الجلسة 2625.76 دولار، وهو مستوى تاريخي جديد لم يشهده المعدن الأصفر من قبل، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 2646.20 دولار عند التسوية.

وارتفعت أسعار الذهب بعد أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية.