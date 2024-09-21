حزب الله يعلن استهداف قاعدة دفاع جوي تابعة لجيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني عن استهداف القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع ‏لقيادة المنطقة الشمالية في إسرائيل بصواريخ الكاتيوشا.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن عن تنفيذ ضربات جديدة على أهداف تابعة لحزب الله في لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش إن القوات الإسرائيلية "تهاجم في هذه الأثناء أهدافا لحزب الله جنوبي لبنان".

وأشار المتحدث إلى أن ما لا يقل عن 16 من مقاتلي جماعة حزب الله اللبنانية قتلوا في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة.

بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية بتنفيذ حزب الله لرشقة صاروخية مكثفة على إسرائيل.

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