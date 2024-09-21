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ثقافة وفنون

مهرجان الإسكندرية السينمائي، خالد سرحان رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر

خالد سرحان
خالد سرحان

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر، والتي تتكون من الفنان خالد سرحان رئيسًا، وتضم بعضويتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة نهى عابدين.

 

 كانت  قد قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، تقديم جائزة سنوية لأفضل فيلم مصري قصير يناقش القضايا الإنسانية، تخليدًا لاسم الناقد والمؤرخ الكبير أحمد الحضري.

وتقام الدورة الـ40 من مهرجان الإسكندرية خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

ويهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.

 

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إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي مهرجان الإسكندرية السينمائي أفلام شباب مصر خالد سرحان الأمير أباظة

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