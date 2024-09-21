رئيس الوزراء: كل 100 علبة دواء يتم تصنيع 91 منها في مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هناك 4 مصانع جديدة لإنتاج المواد الخام التى تدخل فى صناعة الدواء، موضحًا أن من كل 100 علبة دواء يتم تصنيع 91 منها فى مصر.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، أن أزمة نقص الأدوية فى طريقها للزوال، مؤكدًا أن هناك 133 مليون عبوة دواء أنتجت من أغسطس الماضى لتغطية احتياجات السوق المحلى، مؤكدا أن هيئة الدواء مستقلة وتتبع المعايير العالمية ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه زار عدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدا أن صناعة الدواء فى مصر تاريخية وعملاقة وتم إنشاء 15 مصنعا جديدا خلال الثلاث السنوات الماضية وهناك 120 مصنعا متواجدا للتجميل.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي الي أنه تم تصدير أدوية بمليار دولار في السنة المالية الماضية ونتوقع أن ترتفع إلى 1.5 مليار خلال العام الحالي.

من جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن التقرير النهائى المتعلق بوجود حالات نزلات معوية فى أسوان سيصدر خلال 48 ساعة.

وأضاف وزير الصحة أن معظم الحالات كانت فى منطقتين بأسوان وأغلبها نزلات معوية حادة، موضحا أن اجمالى الحالات التى استقبلتها المستشفى 128 حالة تم خروج 22 حالة منهم.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار في مؤتمر صحفي اليوم أن هناك عدة محاور يتم العمل عليها لمعرفة سبب ظهور حالات النزلات المعوية، وتم تحليل عينات المياه وزيارة منازل أهالى المصابين لمعرفة سبب هذا الأمر.

وأوضح وزير الصحة أنه تم عقد ورشات عمل وتدريبهم على البروتوكولات، موضحا أن جارى فحص الشبكات الداخلية للمنازل التى ظهرت بها الحالات.