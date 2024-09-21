محافظ البحيرة تفتتح عيادة طلاب دمنهور لتوفير الرعاية الصحية (صور)

افتتحت منذ قليل الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، مبنى عيادة طلاب دمنهور الجديدة، لتخفيف الضغط عن فرع التأمين الصحي بأبو الريش، وتوفير رعاية صحية متكاملة للطلاب، ويأتي ذلك في إطار الإحتفال بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، وبالتزامن مع إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة".

افتتاح عيادة طلاب دمنهور، فيتو

افتتاح عيادة طلاب دمنهور، فيتو

وجاء ذلك بحضور اللواء حسن موافي - السكرتير العام، والدكتور السيد عبد الجواد - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور محمد خليل، مدير فرع التأمين الصحي بالبحيرة، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ عن مركز دمنهور.

حيث تفقدت المحافظ العيادات والأماكن الخاصة بالاستشاريين والأخصائيين، بالإضافة إلى مقر اللجان وخدمة العملاء والصيدلية، حيث وجهت بتوفير أي نواقص بالتنسيق مع مديرية الصحة.

افتتاح عيادة طلاب دمنهور، فيتو

افتتاح عيادة طلاب دمنهور، فيتو



تهدف عيادة طلاب دمنهور لتقديم خدمات طبية متكاملة

هذا وتهدف العيادة إلى تقديم خدمات طبية متكاملة تشمل الفحوصات الطبية والعلاج، مما يسهم في تقليل الازدحام في عيادات التأمين الصحي بأبو الريش ويضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات الطلاب.



كما التقت المحافظ بعدد من المواطنين المترددين بأبنائهم على العيادة، الذين عبروا عن فرحتهم وسعادتهم وشكرهم لمحافظ البحيرة على إفتتاح المقر الجديد الذي ساهم في تخفيف الإزدحام والضغط على أبو الريش، مما يسهل حصولهم على خدمة أسرع لأبنائهم.



افتتاح عيادة طلاب دمنهور لتخفيف الضغط على الأهالي

وأكدت محافظ البحيرة أن إنشاء هذه العيادة يهدف إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة لأبنائنا الطلاب، حيث نضع صحتهم في صدارة أولوياتنا، وأشارت إلى أن هذه العيادات ستكون نقطة انطلاق لرعاية صحية شاملة، تشمل الفحوصات الدورية والعلاج، مما يعزز صحتهم ويدعم نجاحهم الدراسي، مؤكدة على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لتقديم أفضل الخدمات للطلاب.