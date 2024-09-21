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أخبار مصر

السيسي يوجه بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة في أولمبياد باريس

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.

كما وجه السيسي بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية في ضوء نتائج التقرير.
 

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