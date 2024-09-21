السيسي يوجه بإجراء تقييم شامل لأداء الاتحادات الرياضية المشاركة في أولمبياد باريس
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء تقييم شامل لأداء جميع الاتحادات الرياضية التي شاركت في البعثة الأولمبية المصرية بدورة باريس 2024.
كما وجه السيسي بتنفيذ حزمة من الإجراءات الفورية لتطوير أداء المنظومة الرياضية في ضوء نتائج التقرير.
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