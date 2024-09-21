لجنة مكافحة الإدمان تنفذ حملات توعوية بموقفي سفلاق والجلاوية في سوهاج

تواجدت لجنة مكافحة الإدمان بسوهاج علي مدار يومين متتاليين بموقفى سفلاق والجلاوية لرفع وعى السائقين والركاب بمخاطر الإدمان خاصة الأنواع الجديدة والمستحدثه من المخدرات مثل مخدر الشابو والاستروكس والحبوب المخدرة.

اللجنة تقدم توعية بمخاطر الإدمان للسائقين والركاب

كما قام أعضاء اللجنة بتقديم النصائح الطيبه والصحيه للسائقين والركاب خلال الموقفين سالفى الذكر للحفاظ على الصحة النفسية والجسديه وكذلك تأثير المخدرات على تدمير الأسرة المصرية وتفككها والآثار الاجتماعية المدمرة عند التعاطى لاحد طرفي الأسرة.

يذكر أن خالد محسب رئيس مركز ومدينة ساقلتة كلف كل من مدير المتابعة وسكرتير رئيس قرية الجلاويه وسكرتير القريه بتسير فريق عمل صندوق مكافحة ( الأدمان ) المخدرات وإزالة كل العقبات من أجل تأدية عملهم التوعوى والصحى.