الاشتراكي المصري ينظم مائدة حوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية

ينظم الحزب الاشتراكى المصرى برئاسة المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب مائدة حوار مجتمعى حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية الاتفاق والاختلاف وذلك فى السابعة مساء اليوم السبت الموافق 21سبتمبر 2024 بالمقر المركزى للحزب الاشتراكى المصرى 18 شارع شامبيلون بوسط البلد.

محاور مائدة الحوار المجتمعى

واكد المهندس احمد بهاء الدين شعبان فى تصريح لفيتو ان مائدة الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الاجراءات الجنائية سوف تناقش عدد من المحاور الهامة خاصة فى ظل وجود اختلافات حول بعض مواد القانون من جانب نقابتى الصحفيين والمحامين كما ستتضمن المناقشات قضية الحبس الاحتياطى وامور اخرى متعلقة بالقانون

المشاركون بمائدة الحوار المجتمعى

وتابع: تستضيف المائدة العديد من الخبراء القانونيين وعلى راسهم عصام الاسلامبولى الفقية القانون للحديث عن مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية الى جانب نخبة من القيادات السياسية والحقوقية .