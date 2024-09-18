أول تعليق من نقيب المحامين على بيان نادي القضاة الخاص بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

علق عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على البيان الصادر عن نادي القضاة بشأن قانون الإجراءات الجنائية، قائلا:" إن حق التقاضي وحق الدفاع صنوان وكلاهما حق للمواطن قبل السلطة، وأن القضاء والمحاماة شريكان في تحقيق العدالة، وليسا في خصومة ولا صراع ولا مجال للمقارعة بالبيانات".

وأضاف أن: من حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون.

تعليق نقيب المحامين على بيان نادي القضاة

ومن جانبها سوف تسعى نقابة المحامين أيضًا إلى الاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية، ورفعها إلى فخامة رئيس الجمهورية بوصفه رأس الدولة المصرية والحَكَم بين السلطات، ليكون بين يدي فخامته كافة الرؤى ووجهات النظر من جميع جوانبها .

وأكد أن محاميي مصر الشرفاء مثلهم في ذلك مثل قضاة مصر الأجلاء لا يسعون إلى مطالب فئوية ولا ينتصرون لمهنة أو سلطة على حساب العدالة، ويلتزم المحامون في رأيهم وتوجههم تخوم نصوص الدستور، الذي يضع الموازين الحق بين سلطة مقيدة بحدود الدستور وسلطة مطلقة قد تفتئت على الحق.