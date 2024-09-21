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وكيل صحة سوهاج يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية

وكيل صحة سوهاج يستقبل
وكيل صحة سوهاج يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بمكتبه اليوم وفد منظمة الصحة العالمية أثناء زيارته للمحافظة وذلك لمتابعه أنظمة الترصد وتمهيدا لإعلان مصر خاليه من الحصبه والحصبه الألماني وضم الوفد الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزيه للشئون الوقائية  والدكتور ياسر قنديل مسئول برامج ميكنة  التطعيمات بالوزارة  والدكتورة وديان مشرقي استشاري التطعيمات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقه شرق المتوسط والدكتور بدر الرواحي  استشاري التطعيمات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ومدير عام إدارة مكافحة الأمراض المعدية بسلطنه عمان الشقيقة .


ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد الفتاح إهتمام القياده السياسيه بتحسين جوده الخدمات الصحية المقدمه للمواطنين والذي يمثل أولوية أولى وأحد أهم الأهداف الإستراتيجية للدوله المصرية وفقا لرؤيه مصر 2030

وكيل صحة سوهاج يؤكد أن الوفد سيزور بعض مواقع الترصد بالمراكز

 

ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزاره الصحه بسوهاج أن الوفد سيقوم بزيارة عدد من المواقع الخاصه بالترصد ببعض مراكز المحافظه كما سيقوم بمراجعه ومتابعة انظمه الترصد بالمحافظه وذلك تمهيدا لحصول مصر على شهاده خلوها من الحصبه والحصبه الألماني من منظمة الصحة العالمية  .
يذكر انه كان في استقبال وفد منظمه الصحة العالمية دكتور ايمن مكرم وكيل المديريه والدكتورة غاده أحمد مدير عام الطبي الوقائي وفريق من الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديري

 

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