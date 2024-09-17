الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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صحة سوهاج تعتمد عددا من الأقسام للزمالة بالمستشفيات

عمرو دويدار وكيل
عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج

اعتمد عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عددا من الأقسام للزمالة، مفصلًا أن الأقسام المعتمدة شملت قسم الأطفال بمستشفى جهينة المركزي وقسم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمستشفى طهطا العام وقسمي الأشعة التشخيصية والرعاية المركزة في إطار حرص مديرية الصحة والسكان بسوهاج واللجنة العليا للتخصصات الصحية بوزارة الصحة على دعم التعليم الطبي والتدريب بسوهاج متمثلة في اعتماد التخصصات الصحية المختلفة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأطباء بمحافظة سوهاج، وذلك بناء على توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومعالي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

أوضح الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم  بمستشفى حميات سوهاج وقسم علاج الألم بمركز اورام سوهاج مشيرا  الى أن إدارة الزمالة المصرية بسوهاج، تسعي جاهدة وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتدريب جميع الكوادر الطبية، وفق برامج وأنظمة التدريب  المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم خدمة أفضل للمرضي.

الحسينى: صحة سوهاج بصدد توفير المدربين فى التخصصات المختلفة 

ومن جانبه أكد الدكتور الحسيني الجارحي مدير اللجنة العليا للتخصصات الصحية فرع سوهاج أنه بصدد توفير المدربين في هذه الأقسام للتأكيد على جاهزيتها لاستقبال دفعة المتدربين الجدد بالزمالة المصرية أغسطس ٢٠٢٤..

و يأتي ذلك ضمن الجهود التي من شأنها تطوير منظومة التعليم الطبي المهني والتدريب ببرامج الزمالة المصرية بسوهاج لتقديم برامج تدريبية طبقا لأفضل المعايير القومية والعالمية مما سيعود بالنفع على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بالقطاع الصحي بمحافظة سوهاج

 

 

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عمر دويدار وكيل وزارة الصحة صحة سوهاج تعتمد عدد من الاقسام للزمالة

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