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حوادث

أول قرار ضد شاب طعن أمه وشقيقه بسلاح أبيض في حلوان

أول قرار ضد شاب طعن
أول قرار ضد شاب طعن أمه

قررت نيابة حلوان الجزئية حبس شاب أقدم على طعن أمه عدة طعنات بسلاح أبيض في منطقة البطن وأسفل الذقن واليد، وأصاب شقيقه أيضا خلال مشاجرة عائلية في حلوان، وذلك ٤ أيام ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية أن خلافا نشب بين المتهم وأمه بسبب سوء سلوكه وانحرافاته وعلى إثرها اعتدى عليها بسلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات وأصاب شقيقه أيضا.

وكانت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان تلقت بلاغًا من شارع الجامع في منطقة حلوان، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين بين أفراد من أسرة واحدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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