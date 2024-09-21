السبت 21 سبتمبر 2024
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سياسة

طارق فهمي: إسرائيل مهزومة ولن تستطيع تغيير الشرق الأوسط

الدكتور طارق فهمى،
الدكتور طارق فهمى، فيتو

قال الدكتور طارق فهمي، الخبير الإستراتيجي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن حديث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بأنه بدأ في خطة تغيير الشرق الأوسط هو خطاب للاستهلاك الإعلامي. 

وأكد لـ فيتو أن نتنياهو يسعى لإنهاء التهديدات التي تواجه الكيان الصهيوني في محيطه الإقليمي، مشيرا إلى أن نتنياهو حدد 7 جبهات تستهدف الكيان. 

وأشار إلى أن نتنياهو يحاول استغلال الأحداث الأخيرة في لبنان للترويج بأنه يسعى لاجتثاث المقاومة في المنطقة وفرض الإرادة الصهيونية عليها، مؤكدا أن ذلك لن يحدث.  

وأوضح أن الكيان الإسرائيلي مهزوم استراتيجيا ويعاني من انقسام داخلي خطير وفشل كبير في غزة ولا يستطيع تحقيق الأمن لمستوطنيه أو إعادتهم للشمال بعد تهجيرهم لمدة أكثر من سنة. 

تصريحات نتنياهو 

وكان  بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قال إن بلاده دخلت مرحلة جديدة من الحرب، وأنهم بدأوا للتو وسيعملون على تغيير الشرق الأوسط.

جاء ذلك، بعد أن شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث استشهد نحو 20 شخصًا، من بينهم القيادي البارز في "حزب الله" إبراهيم عقيل، مع عدد من القيادات الأخرى في الحزب، إضافة إلى إصابة العشرات.


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