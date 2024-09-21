فى إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"
مكتبة مصر العامة بدمياط تطلق فعالية اتعلم اتنور (صور)
أطلقت مكتبة مصر العامة بمدينة دمياط فعالية "اتعلم اتنور" بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تم خلالها إقامة فصل مجانى لمحو الأمية بالمكتبة، للقضاء على الأمية، تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وفى إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”.
الرياضة تنفذ فعاليات "حياة كريمة" بعدد من القرى
وعلى جانب آخر، أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة عن تنفيذ برنامج رياضي فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٥ سبتمبر الجارى، وذلك بمشاركة مديريات الشباب والرياضة بمحافظات المنيا والفيوم وكفر الشيخ والبحيرة وبنى سويف وشمال سيناء.
الصحة تُعلن إطلاق قافلة طبية بقرية المشروع
وعلى صعيد مواز، أعلنت مديرية الصحة عن إطلاق قافلة طبية مجانية بقرية المشروع التابعة لمركز كفر البطيخ، بدأت أمس الجمعة وتستمر حتى نهاية اليوم السبت، حيث تتضمن عيادات متنقلة بالتخصصات الطبية المختلفة، ومعمل تحاليل ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية، ويجرى من خلالها توقيع الكشف الطبى بالمجان على المواطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل الحالات التى تستلزم التوجيه إلى المستشفيات وأيضًا صرف العلاج اللازم بالمجان.
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