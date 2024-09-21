بعد شراء شقة جديدة، 4 خطوات لنقل ملكية عداد الكهرباء

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية عداد الكهرباء من شقة إلى أخرى وذلك في حالات شراء شقة سكنية جديدة ويرغب في نقل العدادات من المالك القديم إلى نفسه.

خطوات نقل ملكية عدادات الكهرباء

وحدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدد من الإجراءات التى يجب إتباعها عند نقل ملكية عدادات الكهرباء سواء بحضور مالك الشقة الأصلي أو بتوكيل منه لمحامي للمشترى الجديد لاستكمال الإجراءات المطلوبة وتغيير اسم مالك العداد.

وتضمنت الإجراءات التي حددها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء كالتالي:

التوجه لشركة الكهرباء في المنطقة التابع لها العقار في مواعيد العمل الرسمية

تقديم الأوراق المذكورة أعلى، مع ملئ استمارة نقل ملكية عداد الكهرباء ودفع الرسوم المطلوبة

يجب حضور المشترك الأصلي للعداد شخصيًا أو عمل توكيل منه لإتمام التنازل عن العداد

يقوم المشترك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء

في حالة شراء منزل أو عقار من ورثة، يجب إحضار موافقة الورثة وصورة من إعلام الوراثة وذلك فى حالة وفاة المشترك القديم.

خطوات حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار

كما قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عن خطوات حماية الأجهزة الكهربائية من تذبذب التيار وهي كالتالي:

استخدام المشتركات الكهربائية متعددة الفتحات والمزودة بحماية من اندفاع التيار

فصل جميع الأجهزة عن القابس الكهربائي المباشر

الانتظار لعدة ثواني عند عودة التيار الكهربائي قبل توصيل الأجهزة مرة آخرى