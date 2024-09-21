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حوادث

حبس نشال الهواتف المحمولة فى المقطم

حبس نشال الهواتف
حبس نشال الهواتف المحمولة فى المقطم

قررت النيابة العامة حبس "عاطل" بدائرة قسم شرطة المقطم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".

تبين عقب ضبط المتهم أن بحوزته هاتف محمول مجهول المصدر "متحصلات نشاطه الإجرامى".

وأقر المتهم بارتكاب 4 وقائع سرقة "بذات الأسلوب" وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات المستولى عليها.

 

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أخبار مصر قسم شرطة المقطم سرقة الهواتف المحمولة دوري ا دائرة قسم شرطة المقطم النيابة العامة

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