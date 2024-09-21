السبت 21 سبتمبر 2024
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رياضة

الدوري الإنجليزي، التشكيل الرسمي لمباراة تشيلسي ضد وست هام

تشيلسي
تشيلسي

 الدوري الإنجليزي، كشف فريقا تشيلسي ووست هام يونايتد عن تشكيلتهما لمباراة الفريقين في الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي ووست هام 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل الجولة الخامسة

1- مانشستر سيتي 12 نقطة
2- آرسنال 10 نقاط
3- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
4- ليفربول 9 نقاط
5- أستون فيلا 9 نقاط
6- برايتون 8 نقاط
7- نوتينغهام فورست 8 نقاط
8- تشيلسي 7 نقاط
9- برينتفورد 6 نقاط
10- مانشستر يونايتد 6 نقاط
11- بورنموث 5 نقاط
12- فولهام 5 نقاط
13- توتنهام هوتسبير 4 نقاط
14- وست هام يونايتد 4 نقاط
15- ليستر سيتي نقطتان
16- كريستال بالاس  نقطتان
17- إبسويتش تاون  نقطتان
18- وولفرهامبتون نقطة واحدة
19- ساوثهامتون 0 نقاط
20- إيفرتون 0 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

 

 

وجاءت مواعيد مباريات اليوم في البريميرليج كالتالي 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
 


وست هام ضد تشيلسي -  2.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


توتنهام ضد برينتفورد - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت إكسترا 1


أستون فيلا ضد وولفارهامبتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 6

 

فولهام ضد نيوكاسل - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 2


ساوثامبتون ضد ايبستويتش تاون -  5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 3


ليستر سيتي ضد إيفرتون - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت اكسترا 2


ليفربول ضد بورنموث - 5 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت 1


كريستال بالاس ضد مانشستر يونايتد - 7.30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
القناة الناقلة: بي ان سبورت.

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