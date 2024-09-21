الأنبا مرقوريوس يترأس المؤتمر الشهري لخدام إيبارشية جرجا

أُقيم المؤتمر الشهري لخدام إيبارشية جرجا للأقباط الأرثوذكس، بكنيسة السيدة العذراء مريم.

شارك بالحضور أكثر من ٣٠٠ خادم وخادمة من مختلف كنائس إيبارشية جرجا، بالإضافة إلى عدد من الآباء الكهنة، وبحضور نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف إيبارشية جرجا.

صلى نيافته القداس الإلهي، ثم ألقى ثلاث محاضرات حول “الاختلافات الجوهرية بين الطوائف”، واختُتم اليوم بندوة مفتوحة أجاب فيها نيافته على أسئلة الحاضرين.

وفي إطار المؤتمر، قدّم كورال “لسان التسبيح” الخاص بخدمة ابتدائي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بجرجا مجموعة من الترانيم والتسابيح الكنسية.

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