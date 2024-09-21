السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار: تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الأجانب لتشجيع الدخول فى السوق المصري

مناقشة الموضوعات
مناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باجتماع مائدة مستديرة ضم عددًا من المسؤولين المصريين والأجانب لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية. حضر الاجتماع أحمد كوجك، وزير المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورمحمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن قيادات جولد مان ساكس وممثلي عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية.

 

فرص الاستثمار في مصر

 

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة التي تعكس التحديات والفرص التي تواجه الأسواق الناشئة، وعلى رأسها التحديات المالية العالمية وتأثيراتها، وفرص الاستثمار في مصر والأسواق الناشئة، حيث تم استعراض المجالات الواعدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى التمويل المستدام والطاقة المتجددة، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، مع التركيز على الجهود الحكومية لتطوير هذه القطاعات الحيوية.

 

خلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري

وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وخلق بيئة استثمارية محفزة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصري، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة التي تقدمها مصر في مجالات البنية التحتية والطاقة المتجددة.

 

 

 

 

الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي

 

وأوضح «الخطيب» أن الحكومة المصرية استثمرت 300 مليار دولار في تطوير البنية التحتية خلال العقد الماضي، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في تطوير هذه البنية لتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 6-7%.

 

 

و أشار الوزير إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص كجزء أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تعزيز الشفافية، وضمان وضوح السياسات الاقتصادية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مع التركيز على الطاقة المتجددة، لا سيما وأن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتطوير 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة، مما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المستقبل.

 

يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتقديم الدعم اللازم لتشجيع المستثمرين الدوليين على الدخول في السوق المصري، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وقد بدأ الاجتماع بكلمات ترحيبية من كل من السيد هاني قبلاوي، رئيس بنك نيويورك ميلون، والسفير شريف كامل، السفير المصري لدى المملكة المتحدة والسيد خالد نصير، رئيس مجلس إدارة جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA، والسفير Gareth Bayley، السفير البريطاني لدى مصر. كما حضر الاجتماع الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.

وزير الاستثمار: إجراء إصلاحات مالية وإدارية للتيسير على المستثمرين

البورصة المصرية، مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يقترب من 4000 جنيه للجرام

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاستثمار التجارة اتفاقيات التجارة الخارجية لندن فرص الاستثمار في مصر

الأكثر قراءة

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

مصدر يكشف تفاصيل جديدة في قضية صلاح التيجاني

تطورات أزمة سد النهضة، مصر لا تتنازل عن قطرة مياه وقادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 22-9-2024

قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن هدم القصور والفيلات

موعد إرسال مكتب التنسيق الكشوف النهائية لطلاب المرحلة الثالثة للكليات

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

منوعات

المزيد

فيضانات وانهيارات طينية في اليابان جراء موجة أمطار غزيرة

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 21- 09- 2024 في الأسواق

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

المزيد

انفوجراف

تعليمات صحية لتجنب النزلة المعوية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية