الجمعة 20 سبتمبر 2024
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اقتصاد

وزير الاستثمار: إجراء إصلاحات مالية وإدارية للتيسير على المستثمرين

إجراء إصلاحات مالية
إجراء إصلاحات مالية وإدارية للتيسير على المستثمرين

 شارك  المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان "فتح آفاق لفرص الاستثمار: رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر"، حيث عُقدت الجلسة في مقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية، وذلك في إطار أعمال البعثة التجارية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA في العاصمة البريطانية لندن، حيث تأتي الجلسة النقاشية انطلاقا من جهود الحكومة المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة.

 

إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص

 وتناولت المناقشات إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية.

 

أهمية تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج قائم على التصدير

 وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج قائم على التصدير، حيث تستهدف الدولة زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.

 وقال «الخطيب» إنه جاري العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية، وتبسيط وتوضيح اللوائح لتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين، وكذلك تطوير سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم وتحدياتهم.

 

 

 وأكد الوزير ضرورة قيادة القطاع الخاص للنمو الاقتصادي، وكذا أهمية استمرار هذا النمو من خلال مبادرات خاصة.

وتضمنت الجلسة النقاشية تقديم أفكار ختامية من المشاركين حول الفرص والتحديات التي تواجه المستثمرين في مصر.

 وقدم  كريس شودوتومي من مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII رؤى حول مصر باعتبارها سوقًا محوريًا يمتلك إمكانات وفرصًا استثمارية كبيرة، على الرغم من التحديات الاقتصادية الحالية، كما استعرض استراتيجية الاستثمار طويلة الأمد للمؤسسة في قارة أفريقيا.

وشارك في الجلسة محمد عبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة فودافون، وكريس شودوتومي المدير العام ومسؤول أفريقيا في مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية، وNaila Ramsay الشريك في مؤسسة شرقاوي وسرحان القانونية، وعمرو البطريق، رئيس مجلس إدارة شركة Orascom Industrial Park. 

كما شارك بالجلسة السفير شريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، والوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، رئيس مكتب التمثيل التجاري في لندن.

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