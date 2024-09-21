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حاول شنقها بدافع السرقة، كشف غموض التعدي على مسنة داخل منزلها بالغربية

كشف غموض التعدى على
كشف غموض التعدى على مسنة داخل منزلها

كشفت مباحث الغربية ملابسات حادث محاولة شنق سيدة مسنة بمنزلها وسرقة مصوغها الذهبي وتوصلت التحريات إلى مرتكب الجريمة، وألقى ضباط الشرطة القبض عليه واعترف تفصيليا بالجريمة.

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كان اللواء أيمن عبد الحميد مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من العقيد أحمد الشهاوي مأمور مركز زفتي بتعرض مسنة في العقد الثامن من عمرها ومقيمة بقرية كفر أبري للسرقة بعد محاولة كتم أنفاسها داخل مسكنها وتعرضها لحالة إغماء.


على الفور قام اللواء محمد عاصم مدير إدارة البحث الجنائي بالغربية بتشكيل فريق بحث وتحري قادة العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث بزفتى والسنطة ضم كلا من المقدم أحمد رمزي رئيس مباحث مركز زفتى والنقيب سيف الحفناوي والنقيب سيد بحيري، وأسفرت تحريات فريق البحث والتحري وفحص المشتبه بهم جنائيا أن وراء الواقعة أحد الأشخاص من نفس القرية تم اتهامه في إحدى القضايا الجنائية سابقا وتم ضبطه وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب الواقعة وأن تسلل لمسكن السيدة من فوق  سطوح المنزل وقام  بالإرشاد عن مكان المسروقات. 

 

وبعرضه على النيابة برئاسة المستشار فتحي زهران أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

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