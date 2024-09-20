إعلان على الفيس بوك يقود الأمن لضبط مسجل خطر بالقليوبية

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على متهم بادارة صفحة للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على تزوير المحررات الرسمية بخلاف الحقيقة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وجود عدد من الصفحات الإلكترونية الاحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى يعلن القائم على إدارتهم إمكانية تزوير المحررات الرسمية والعرفية لراغبى شرائها "بخلاف الحقيقة"، وعقب الإتفاق معهم يقوم بإرسال صور ضوئية لهم عبر تطبيق "واتس آب" للمستندات المزورة ويطلب مبالغ مالية نظير تسليمها لهم وعقب تحصله عليها يقوم بغلق هاتفه المحمول وصرف المبالغ المالية المستولى عليها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائم على إدارة تلك الصفحات (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ