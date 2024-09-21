السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة أفريقيا للناشئين

البطولة الأفريقية
البطولة الأفريقية لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد مواليد 2006، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في تونس بمشاركة 8 منتخبات أفريقية.

موعد مباراة مصر والجزائر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي غينيا وبوروندي، ويتبقى له مواجهة أخيرة في دور المجموعات أمام منتخب الجزائر.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وبوروندي وغينيا وتضم المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا منتخبات تونس وليبيا وكينيا والمغرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد أحمد - عمر بركة - أحمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - وعمر رضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

كرة اليد منتخب كرة اليد منتخب مصر لكرة اليد بطولة أفريقيا لكرة اليد منتخب الناشئين

مواد متعلقة

كرة اليد، منتخب الناشئين يواجه الجزائر في البطولة الأفريقية بتونس

كرة اليد، مصر تواجه أمريكا في نهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة

كرة اليد، 6 مواجهات قوية اليوم في افتتاح دوري المحترفين

كرة اليد، مصر تواجه اليابان في ربع نهائي كأس العالم للكراسي المتحركة

الأكثر قراءة

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

إثيوبيا تشعل الحرب، الأمهرا تكشف لحظة إرسال آبي أحمد شحنات أسلحة لانفصاليين بالصومال (فيديو)

النيابة العامة تخلي سبيل صلاح التيجاني بكفالة مالية

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

مؤشر الذهب العالمى يسجل مستوى تاريخيا، الأونصة وصلت لهذا السعر

ads

منوعات

المزيد

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

الراتب يصل لـ25 ألف جنيه.. توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب وأعراض الكوليرا وطرق العلاج والوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية