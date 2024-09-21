كرة اليد، موعد مباراة مصر والجزائر في بطولة أفريقيا للناشئين

كرة اليد، يدخل المنتخب الوطني لكرة اليد مواليد 2006، مواجهة قوية اليوم السبت أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في تونس بمشاركة 8 منتخبات أفريقية.

موعد مباراة مصر والجزائر

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام الجزائر في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب الوطني قد حقق الفوز في الجولتين الأولى والثانية أمام منتخبي غينيا وبوروندي، ويتبقى له مواجهة أخيرة في دور المجموعات أمام منتخب الجزائر.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الجزائر وبوروندي وغينيا وتضم المجموعة الأولى من بطولة أفريقيا منتخبات تونس وليبيا وكينيا والمغرب.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من: يوسف عبد الغني - حمزه وليد - حسن تامر - يوسف عبد الهادي - مصطفي احمد - عبد الرحمن اشرف - زياد أحمد - عمر بركة - أحمد رمضان - حازم الصباغ - محمد عدلان - سيف جلال - أحمد حلمي - عادل سعد - محمود احمد حسين - محمد إسماعيل - حسين محمد - وعمر رضا.