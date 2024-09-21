كرة اليد، مصر تواجه أمريكا في نهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة
كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد على الكراسي المتحركة، مواجهة قوية اليوم السبت أمام الولايات المتحدة الأمريكية، في نهائي بطولة العالم للكراسي المتحركة، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.
ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وأمريكا في الـ7 مساء على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
وكان المنتخب الوطني قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على منتخب فرنسا في الدور قبل النهائي.
وخاض المنتخب الوطني 3 مواجهات في دور المجموعات، حقق الفوز في مباراتين أمام الهند وتشيلي، وخسر أمام البرتغال.
وأسفرت قرعة البطولة عن لعب المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كل من: "الهند، البرتغال، وتشيلي".
وتعد هذه النسخة الثالثة من البطولة، حيث أقيمت النسخة الثانية لبطولة العالم للكراسي المتحركة في مصر 2022، وحصل المنتخب المصري على المركز الثاني والميدالية الفضية بينما نظمت البرتغال النسخة الأولى.
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