وسط فرحة الطلاب، بدء العام الدراسي الجديد في الأقصر (بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه انطلاق العام الدراسي الجديد لسنة 2024-2025، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الطلاب بمحافظة الأقصر.

اليوم من العام الدراسي الجديد

وحرص أولياء الأمور على توصيل أبنائهم في اليوم الأول من بدء الدراسة في الدراسي الجديد إلى أبواب المدارس، وشهد محيط مدرسة الحرية الابتدائية المشتركة بشارع التلفزيون قيام عدد من منظمات المجتمع المدني بتوزيع الهدايا على الأطفال مما رسم البسمة والبهجة على وجوههم.



وانتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر من كافة الاستعدادات، حيث تم التحقق من انتهاء أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، وكذلك بالكشف الدورى على خزانات المياه وتعقيمها وعدم استخدامها في الشرب وتستخدم في إطفاء الحرائق، وإنهاء جدول الحصص وتوزيعه على المعلمين، وكذا جدول الحصص الخاص بكل فصل داخل الفصل، وكذلك الانتهاء من إعداد قوائم الفصول على أن تكون موجودة داخل كل فصل وألا تتجاوز الحد الأقصى للكثافة.



يذكر أنه من المقرر أن يستقبل العام الدراسي الجديد 283744 طالبا بكافة المراحل التعليمية حتى الآن، و11704 معلمين، من خلال 1073 مدرسة، كما تم التعاقد مع 299 معلمًا جديدًا لسد العجز.