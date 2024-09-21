السبت 21 سبتمبر 2024
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محافظات

محلية إسنا ترفع 450 طن مخلفات (صور)

أثناء الحملة
أثناء الحملة

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بمحافظة الأقصر برئاسة الدكتور محمد رزق  حملات نظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة بشوارع المدينة والقرى التابعة  أسفرت عن رفع 450 طن مخلفات.

المخلفات الصلبة 

فى مدينة اسنا استهدفت حملة النظافة  الطريق الغربي السريع والشوارع الداخلية للمدينة منها مدخل الخزان وشارع جنينة العمدة  وشارع  احمد عرابى  ومنطقة الخور ومنطقة شارع ثابت وشارع ميدان المحكمة ومنطقة محمد مدنى وكورنيش النيل وترعة أصفون.

كما شملت حملات النظافة، قرى المركز الشغب والدير والحلة والكيمان وأصفون وتوماس والنجوع والنمسا وكومير، والطرق السريعة والشوارع الجانبية بالقرى، ما لاقي استحسان المواطنين.


جاء ذلك فى إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بتكثيف حملات النظافة والتجميل حفاظًا على البيئة والمظهر الحضاري.

 

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