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اقتصاد

تعرف على مدة صلاحية البطاقة اللا تلامسية في البنك الزراعي

البنك الزراعي - فيتو
البنك الزراعي - فيتو

يصدر البنك الزراعي بطاقات لا تلامسية للعملاء في إطار التحديثات التي تتم باستمرار على الخدمات. 

ويبحث العديد من العملاء عن فترة صلاحية هذه البطاقات ومدتها في الاستعمال.

وكشف البنك الزراعي أن البطاقة صالحة لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيًا.

 

تفاصيل بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي 

وتصدر بطاقات الخصم المباشر للعملاء من أصحاب الحسابات لتسهيل عمليات السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي على مدار الساعة والتسوق السهل والآمن من أي مكان وفي أي وقت علاوة على استخدام البطاقات في دفع الفواتير والمدفوعات الحكومية الإلكترونية وغيرها من الخدمات خصما من الحساب.

 

مميزات بطاقات الخصم المباشر في البنك الزراعي 

  • السحب والإيداع من كافة ماكينات الصراف الآلي ATM.
  • إمكانية السحب والإيداع من خلال ماكينات نقاط البيع POS.
  • استخدام البطاقة في التسوق عبر الإنترنت.
  • بطاقة لا تلامسية تتيح لك التسوق بسهولة وأمان.
  • تصدر البطاقات للعملاء من سن 21 عامًا.
  • خدمة عملاء على مدار 24 ساعة يوميًا.
  • إمكانية إصدار بطاقة بدل فاقد / تالف من كافة الفروع.
  • كشف حساب مختصر مجانًا من ماكينات الـ ATM الخاصة بالبنك.

 

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