السبت 21 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

الجنيه الإسترلينى
الجنيه الإسترلينى - فيتو

سعر الجنيه الإسترليني، استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم السبت 21 سبتمبر 2024،  وفقا لآخر التحديثات.

 

الاسترلينى - فيتو 

 

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

64.41  جنيه للشراء.

64.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في  البنك الأهلي المصري

63.74 جنيه للشراء.

63.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

63.74 جنيه للشراء.

63.65 جنيه للبيع.

 

الإسترليني - فيتو 

 

سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية

63.71  جنيه للشراء.

63.65  جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB 

63.74 جنيه للشراء.

63.65 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول

63.76 جنيه للشراء.

63.64 جنيه للبيع.

 

الإسترلينى - فيتو 

 

ماذا تعرف عن الجنيه الإسترليني؟

الاسم الرسمي لتلك العملة هو الجنيه الإستراليني Pound Sterling ويستخدم بشكل أساسي في السياقات الرسمية، وكذلك عند التمييز بين عملة المملكة المتحدة عن باقي العملات الأخرى التي تحمل نفس الاسم أما بالشكل العام فيطلق عليه مصطلح الباوند. 

 

ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم 

كما يعتبر الإسترليني ثالث أكبر احتياطي العملة في العالم بعد الدولار الأمريكي واليورو، وهو رابع العملات الأكثر تداولًا في سوق الصرف المسمى الفوركس بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإسترليني في بنك كريدي إجريكول البنوك المصرية البنك الأهلى المصرى البنك المركزى المصرى التجاري الدولي CIB الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية الجنيه الإسترليني في بنك كريدي سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي إجريكول سعر الجنيه الإسترليني فى بنك الإسكندرية سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي CIB سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي سعر الجنيه الاسترلينى

مواد متعلقة

120 جنيها خلال 24 ساعة، ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب

ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

تراجع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تراجع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

البورصة المصرية، مؤشر صناديق الاستثمار في الذهب يقترب من 4000 جنيه للجرام

الأكثر قراءة

الطقس في أول أسبوع لـ الخريف، انخفاض في الحرارة 5 درجات، أمطار متوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحرى، شبورة مائية على الطرق السريعة، القاهرة تسجل 35 مئوية

بعد حالات النزلات المعوية، جمال شعبان يكشف حقيقة ما يحدث في أسوان

توقفوا عن الشراء، خبير اقتصادي يوجه رسالة تحذير للمستثمرين في الذهب

إثيوبيا تشعل الحرب، الأمهرا تكشف لحظة إرسال آبي أحمد شحنات أسلحة لانفصاليين بالصومال (فيديو)

ارتفاع جديد.. أسعار سبائك الذهب فى الصاغة وصلت لكام ؟

النيابة العامة تخلي سبيل صلاح التيجاني بكفالة مالية

أوامر رئاسية بمحاسبة الاتحادات المشاركة في أولمبياد باريس 2024

بعد شراء شقة جديدة، 4 خطوات لنقل ملكية عداد الكهرباء

منوعات

المزيد

فأر يجبر طائرة على هبوط اضطراري في كوبنهاجن، ما القصة؟

دراسة: الاحتباس الحراري يزيد نسبة النباتات الضارة في بحيرات القطب الشمالي

أعمال شغب داخل أحد السجون في كازاخستان

إقرار عقوبة السجن 3 سنوات بحق الغنوشي وصهره في قضية "اللوبيينج"

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم السبت 21 سبتمبر 2024

أسعار الأرز بالأسواق اليوم السبت 21 -9-2024

الراتب يصل لـ25 ألف جنيه.. توفير 6200 فرصة عمل في مشروع محطة الضبعة النووية

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 20- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسباب وأعراض الكوليرا وطرق العلاج والوقاية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى يمترون، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 34 بسورة مريم (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بزيادة الرزق والترقية بالعمل

ما حكم تلف السلعة بعد تمام البيع وتركها أمانة عند البائع؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية