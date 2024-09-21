الليلة، انطلاق عرض مسلسل تيتا زوزو على منصة Watch It
ينتظر عشاق الدراما اليوم السبت بدء عرض مسلسل تيتا زوزو للفنانة إسعاد يونس وعدد من النجوم علي منصة واتش ات.
سينطلق عرض العمل اليوم في تمام الساعة 8 مساء على المنصة ومن المقرر انطلاق عرضه غدًا الأحد 22 سبتمبر على قناة dmc.
وتجسد إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية إحدى القيادات في وزارة الزراعة، وتمر عائلة "تيتا زوزو" بمشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.
مسلسل تيتا زوزو
ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.
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