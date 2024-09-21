السبت 21 سبتمبر 2024
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حوادث

العثور على 71 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بالجيزة

العثور على 71 طن
العثور على 71 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى على أرض زراعية وإنشاء مصنع لإنتاج المخصبات الزراعية مجهولة المصدر بالجيزة. 

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مصنع) بالتعدى على قطعة أرض زراعية بالتبوير العمدى وإنشاء مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج المخصبات الزراعية المغشوشة والمصنعة من مواد مجهولة المصدر وغير صالحة بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط مالكه وعُثر بداخل المصنع على ( 71 طن مواد خام ومنتج نهائى لمخصبات زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر والتركيب وبدون بيانات ولا تعد من المخصبات الزراعية – الأدوات والأجهزة المستخدمة فى نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مركزشرطة العياط قطاع الأمن العام

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