فايزة أحمد.. ما تيسر من سيرة كروان الشرق.. تألقت في اللون العاطفي.. «أنا قلبي لك ميال» شهادة ميلادها الفني في مصر.. وسلطان لحن لها 80% من أغانيها

فايزة أحمد، مطربة من الزمن الجميل، صوت الشجن والحنان، لقبت بـ"كروان الشرق"، اشتهرت باللون العاطفي الراقي من الغناء وبرعت في أغاني المشاعر الأسرية، فمن ينسى لها أغنية ست الحبايب، أو أغنية بيت العز يا بيتنا، يامة القمر ع الباب وغيرها، ورحلت فى مثل هذا اليوم 21 سبتمبر عام 1983.

ولدت المطربة فايزة أحمد بيكو الشهيرة بـ فايزة أحمد عام 1930، من أب سوري وأم لبنانية حرصت على تعليم ابنتها أصول الموسيقى، عاشت طفولتها في بؤس وقسوة وحرمان من حنان الأب الذي انفصل عن والدتها، تزوجت الأم مرة أخرى من أحمد الرواس فنسبت فايزة إليه، وعندما بلغت الحادية عشر تقدمت للإذاعة اللبنانية حتى يتم إجازتها كمطربة لتحترف الغناء، ورغم أنها اعتمدت فعلا في الإذاعة إلا أنها لم تلق قبولا في لبنان، ولا فى سوريا إلا أنها عندما تعرفت على المونولوجست اللبناني عمر نعامى وأعجب بها وتزوجته تحت إلحاح والدتها وبسبب عدم التوافق تم الطلاق وخرجت من زيجة فاشلة بابنتها فريـال.

فايزة أحمد

تعرفت فايزة أحمد على زوجها الثاني مختار العابد الذي كان ضابطا في الجيش السوري، لكنه كان متحفظا على عملها في الملاهي مغنية، ولأنها التقت صدفة في بيروت بالفنانة المصرية ميمى شكيب وزوجها سراج منير، فأغرياها بالحضور للغناء في القاهرة، فصممت على الطلاق حتى تحضر إلى مصر.

أنا قلبى لك ميال هى الانطلاقة الأولى

وفى مصر التقت بصلاح زكى الإذاعي في الإذاعة المصرية، وسجلت أول أغانيها "أبشر غيري" تلحين محمد محسن عام 1959 فأعجب بصوتها المخرج محمد الموجى، وقدم لها لحن أغنية "أنا قلبى لك ميال"، لتنطلق بعدها في كل المحطات الإذاعية، فكانت شهادة مولد فنانة كبيرة فى عالم الطرب ثم أعقبتها أغاني ياما القمر ع الباب، بيت العز يا بيتنا.

ست الحبايب بداية اللقاء بعبد الوهاب

ثم كان لقاء فايزة أحمد مع الملحن بليغ حمدى فى: حبيبى يا متغرب، عشان أحبك، ماتحبنيش بالشكل ده، ولسيد مكاوى غنت "مش كثير على قلبي"، ولفريد الأطرش غنت "يا حلاوتك يا جمالك خليت للحلوين إيه" إلى أن التقت بالموسيقار محمد عبد الوهاب فقدمت أغنية الأم الشهيرة ست الحبايب، تراهنى، وقدرت تهجر، قالولي هان الود عليه التي غناها عبد الوهاب بصوته أيضا، وغيرها.

80 % من أغانيها لمحمد سلطان

ثم كانت المحطة الأهم في حياة فايزة أحمد لقائها بالملحن محمد سلطان في منزل فريد الأطرش وبدأ التعارف ثم الزواج ليشكلا معا أشهر دويتو فنيا وزوجيا في نفس الوقت، فقدمت معه أول أغنية "هاتوا الفل مع الياسمين" تبعها أغنيات: مال على مال، يا طير الشوق، أيوة تعبنى هواك وغيرها حتى إنه لحن لها 80% من أغنياتها.

فايزة أحمد ومحمد سلطان

يصف الملحن محمد سلطان صوت فايزة أحمد بأنه صوت شجى وشديد الأصالة وهو أيضا قوى وواضح النبرات لا تخطئه الأذن، صوت يتمتع بثقافة موسيقية واسعة وخبرة عملية عريضة جعله صوت شديد الخصوصية فهو الكروان المغرد، وقالت أم كلثوم: هو الصوت النسائي الوحيد الذي أطرب له وأسمعه بنشوة، وهي من قال عنها رياض السنباطي: أحلى من ينطق حرف الحاء في العالم، وقال محمد عبد الوهاب صوتها مثل الكريستال المكسر، كما أطلق عليها الشاعر كامل الشناوي لقب كروان الشرق وقال عنها حلمى بكر “كانت أجمل صوت، وصوتها مغطى على شكلها”.

تتهم الاذاعة بعدم تقدير الفنانين

قدمت فايزة أحمد أكثر من 320 أغنية لإذاعة القاهرة، وكانت ترى أن الإذاعة هي الرئة التي تتنفس بها لهذا أحبتها بشدة وقدمت من خلالها أجمل أغانيها وهي تقول: إنها بالرغم من أنها تحب الإذاعة ولا يمكن لأي مطرب يرغب في النجاح أن يستغنى عن الإذاعة، إلا أنها ما زالت تشعر أنها مطربة صغيرة في أول الطريق أمامها مشوار طويل لتحقيق ما ترجوه، لكنها تعيب على الإذاعة أنها لا تقدر الفنانين بل تتعب أعصابهم.

لا يا روح قلبى آخر أغانيها

كما قدمت للتليفزيون 80 أغنية وعشرات الحفلات فى مصر والبلاد العربية، كما لعبت دور البطولة في أوبريت مصر بلدنا على مسرح البالون، وغنت فايزة أحمد آخر أغنياتها من كلمات حسين السيد وتلحين رياض السنباطي "لا يا روح قلبى أنا".

اتجهت إلى السينما لاستغلال أغانيها، وشاركت فى ستة أفلام فقط كان أولها فيلم “تمر حنة” عام 1957 حيث استعان مخرج الفيلم بأغنيتها “أنا قلبى لك ميال” لإضافة مزيد من النجاح في الفيلم فكان الفيلم بداية انطلاقها في السينما، خصوصًا وأنه كان مع نجوم كبار مثل نعيمة عاكف وأحمد رمزى ورشدى أباظة.

فايزة أحمد فى فيلم تمر حنة



كما شاركت فايزة أحمد مع نجوم كبار في أفلام “امسك حرامى" عام 1958 مع محمود المليجى، ”المليونير الفقير" مع نجم الكوميديا وقتئذ إسماعيل يس عام 1959 وغنت فيه أغنية "يا حلاوتك يا جمالك” ألحان فريد الأطرش، وفيلم “ليلى بنت الشاطئ” مع محمد فوزى عام 1959، أما أنجحها حضورا فيلم “أنا وبناتى” مع الراحل زكى رستم عام 1961 غنت فيه أجمل أغانيها “بيت العز يا بيتنا، حيران” وآخر أفلامها "منتهى الفرح 1963"، كما قدمت أوبريت مصر بلدنا على مسرح البالون.

غيبوبة كبد طويلة حتى الرحيل

كانت المطربة فايزة أحمد تشعر بأن الموت قريب منها قبل أن تكمل الخمسين من عمرها، ـ وحسب شهادة الملحن محمد سلطان ـ قال: كانت تقول أنا ما عنديش وقت أنا عايزة أعمل حاجات كتير للناس قبل ما أمشي وأغادر الدنيا، وبالفعل أصابها مرض سرطان الكبد دخلت على إثره في غيبوبة طويلة حتى فارقت الحياة فى مثل هذا اليوم عام 1983.

فايزة ووردة وسلطان

وسام الحبيب بورقيبة

جوائز وأوسمة عديدة حصلت عليها كروان الشرق فايزة أحمد خلال رحلتها مع الغناء منها درع الجيش الثاني عام 1974 وجائزة معونة الشتاء لمساهمتها في حملة معونة الشتاء عام 1959،ووسام الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة.