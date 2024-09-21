نص أمر إحالة سائق متهم بحرق مخبز وقتل 3 عمال في عين شمس للجنايات

كشف أمر إحالة نيابة عين شمس، لسائق متهم بإضرام النيران في مخبز، مما أسفر عن مصرع 3 عمال انتقامًا منهم لاتهامه بسرقة مبلغ مالي في عين شمس، إلي محكمة الجنايات عن تفاصيل جديدة.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم هشام ع 24 سنة سائق، قتل عمدا المجني عليهم مبارك أبكر وعادل حاج وداوود عثمان، مع سبق الإصرار والترصد وذلك على إثر مشاجرة نشبت فيما بينهم بسبب اتهامهم له بسرقة مبلغ مالي، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلهم.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أعد لذلك الغرض زجاجة تحوى بداخلها مادة تساعد على الاشتعال وهي الجازولين والقاها على المحل فامتدت النيران الي داخله وقد نشأ عن ذلك وفاة الضحايا.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا بنشوب حريق ووجود متوفى ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضي بالعقار "غير مرخص" نتج عنه وفاة (عامل بذات المخبز "يحمل جنسية إحدى الدول" - متأثرًا بإصابته بحروق)، وكذا إصابة (مالك المخبز – عامل بذات المخبز "يحملان جنسية إحدى الدول "مصابين بحروق متفرقة بالجسم " تم نقلهما للمستشفى) واحتراق بعض محتويات المخزن.

وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشادة كلامية بينهما وبين (سائق "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم)، لقيامهم باتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل المخبز قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وإلقائها داخل المخبز محل البلاغ محدثًا التلفيات والإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول وقد لقيا المصابين مصرعهما بعد أيام من دخولهما المستشفى متأثرين بالإصابات التي لحقت بهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.