كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات واقعة اختطاف ابن جامع خردة بمنطقة روض الفرج.

تلقى قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سائق- مقيم بمحافظة البحيرة) باختطاف ابنه (جامع خردة "له معلومات جنائية")، وتلقيه اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص، وطلب مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه لقيامه بسرقة بعض محتويات الخردة من الجراج خاصته بدائرة القسم، وطلب تحويل المبلغ على رقم هاتف محمول "محدد".

ضبط عامل اختطف ابن جامع خردة لسرقة محتويات وطلب فدية بروض الفرج

وبإجراء التحريات، تم تحديد مكان الجراج "كائن بدائرة القسم"، وضبط مرتكب الواقعة (عامل بالجراج - مقيم بدائرة القسم)، وبصحبته المختطف.

وبمواجهته، أقر بأنه حال تواجده بالجراج محل عمله، فوجئ بقيام المجنى عليه بمحاولة السرقة، وقام بالإمساك به والاتصال بوالده لمساومته على مبلغ مالى نظير تسليمه، وبمناقشة المختطف أيد ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.