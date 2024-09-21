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فريق "Rehydro" يحصد المركز الأول في مشروعات التخرج 2024 بجامعة حلوان

فريق Rehydro يحصد
فريق "Rehydro" يحصد المركز الأول في مشروعات التخرج
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حقق فريق "Rehydro" من كلية الهندسة بالمطرية، جامعة حلوان، إنجازًا بارزًا بفوزه بالمركز الأول في ملتقى الإبتكارات ومشروعات التخرج 2024، الذي نظمته لجنة الشباب والتواصل بنقابة المهندسين المصرية. يأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لدعم أفكار شباب المهندسين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

 كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

حظي الملتقى برعاية عدة وزارات مصرية بارزة، منها وزارات الموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتجارة والصناعة، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة. كما شهد مشاركة واسعة من كبرى المكاتب الاستشارية، وشركات المقاولات، والمُصَنِّعين، والهيئات الهندسية، إضافة إلى ممثلين عن الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

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ملتقى الإبتكارات ومشروعات التخرج 2024

وتميز فريق "Rehydro" بتصميمه المبتكر لجهاز إنتاج الكهرباء من الهيدروجين الأخضر، والذي يتميز بنهج متكامل في استخدام الطاقة المتجددة، يبدأ المشروع بتوليد الكهرباء عبر الخلايا الشمسية، ثم يمر بمرحلة تحلية مياه البحر، وصولًا إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر. وتكمن أهمية هذا الابتكار في كفاءته العالية في إنتاج الكهرباء، حيث تصل إلى 60%، متفوقة بذلك على مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة الأخرى.

 

وقد شارك الفريق تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور عمرو عبد الهادي، عميد كلية هندسة المطرية.

وتناول الملتقى عرض أفكار شباب المهندسين في مجالات متنوعة شملت المدن الذكية، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، وتقنيات مواد البناء الحديثة.

الجدير بالذكر أن فريق "Rehydro" قد حقق سلسلة من الإنجازات في عدة مسابقات أخرى، منها:
- المركز الأول في YLF Leaders League على مستوى جامعات مصر في مجال البيئة.
- المركز الثاني في المعرض الدولي للابتكارات 2024 بجامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا.
- المركز الثاني بمعرض ابتكارات جامعة حلوان 2024.
- المركز الأول في مسابقة دايرة للابتكار الأخضر.
- المركز الثالث في الهاكاثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة الذي عُقد بمعهد بحوث الإلكترونيات.

يُعد هذا الإنجاز خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

 

 

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جامعة حلوان كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان ملتقى الإبتكارات ومشروعات التخرج 2024

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