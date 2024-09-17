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جامعة حلوان تعلن استقبال 38 ألفا و923 طالبًا لأداء اختبارات القدرات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 أعلنت جامعة حلوان عن إجمالي أعداد الطلاب الذين أدوا اختبارات القدرات للثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية وعددهم 39078 طالبا وطالبة، وفى كلية الفنون الجميلة أدى الاختبارات 13836 طالبا وطالبة مقسمين كالتالي 13181 ( 7492 فنون - 5689 عمارة) فى الثانوية العامة، 380 طالبا وطالبة فى الشهادات المعادلة ( 205 فنون - 175 عمارة)، 275 طالبا وطالبة فى الشهادات الفنية ( 2 فنون- 273 عمارة).

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للطلاب الجدد، ننشر مصروفات كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان

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تنبيه عاجل من جامعة حلوان للطلاب الجدد قبل انطلاق الدراسة

 

اختبارات القدرات للثانوية العامة والشهادات المعادلة والشهادات الفنية

 واستقبلت كليه الفنون التطبيقيه 10591 طالبا طالبة، مقسمين كالتالي: 9831 للثانوية العامة و239 الشهادات المعادلة والأجنبية و521 للشهادات الفنية.
 
كما استقبلت كلية علوم الرياضة بنين 6633 طالبا مقسمين كالتالي: 6591 بالثانوية العامة و42 للشهادات المعادلة.

واستقبلت كلية التربيه الموسيقية 605 طلاب وطالبات مقسمين كالتالي: 602 الثانوية العام، و3 للشهادات المعادلة.

واستقبلت كلية التربية الفنية 2717 طالبا وطالبة مقسمين كالتالي: 2707 في الثانوية العامة و10 الشهادات المعادلة.

كما استقبلت كلية العلوم الرياضة بنات 4541 مقسمين كالتالي: 4500 للثانوية العامة و41 للبرنامج معلمي التربية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة.

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