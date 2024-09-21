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رياضة

الدوري السعودي، التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال ضد اتحاد جدة

الهلال
الهلال

تقام اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل بين  الهلال واتحاد جدة في قمة مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الاتحاد


حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: سافيتيش، روبن نيفيز، سالم الدوسري.

خط الهجوم: مالكوم، ألكسندر ميتروفيتش، ليوناردو.

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد الهلال


حراسة المرمى: برايدراغ رايكوفيتش.

خط الدفاع: فواز الصقور، سعد الموسى، دانيلو بيريرا، حسن كادش.

خط الوسط الدفاعي: فابينيو، نجولو كانتي.

خط الوسط الهجومي: حسام ديابي، حسام عوار، بيرجوين.

خط الهجوم: كريم بنزيما.


موعد مباراة الهلال ضد اتحاد جدة 


تُقام مباراة الهلال ضد الاتحاد في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعتبر مباراة الهلال ضد الاتحاد واحدة من أبرز مباريات الموسم، حيث يمتلك كل فريق تاريخًا عريقًا ونجومًا بارزين.

الهلال بقيادة مدربه الجديد، يسعى لتحقيق انتصار يعزز من موقعه في صدارة الدوري، بينما الاتحاد، تحت قيادة كريم بنزيما، يهدف لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في البطولة.

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