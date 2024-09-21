كلاسيكو السعودية، موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري روشن

يقام اليوم السبت مواجهة من العيار الثقيل بين الهلال واتحاد جدة في قمة مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”.



موعد مباراة الهلال ضد اتحاد جدة



تُقام مباراة الهلال ضد الاتحاد في إطار الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتعتبر مباراة الهلال ضد الاتحاد واحدة من أبرز مباريات الموسم، حيث يمتلك كل فريق تاريخًا عريقًا ونجومًا بارزين.

الهلال بقيادة مدربه الجديد، يسعى لتحقيق انتصار يعزز من موقعه في صدارة الدوري، بينما الاتحاد، تحت قيادة كريم بنزيما، يهدف لتحقيق الفوز لتعزيز موقفه في البطولة.