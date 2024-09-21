غيوم وأمطار خفيفة على بعض المناطق في الإسكندرية (بث مباشر)

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم السبت، هطول أمطار خفيفة وغيوم في سماء المحافظة، وذلك تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء.

فيتو أجرت بثا مباشرا لرصد هطول الأمطار والأحوال الجوية بالمحافظة، وسط استعدادات من قبل مسئولى المحافظة وبالتعاون مع شركة الصرف الصحى برفع حالة الطوارئ وتطهير الشنايش.

على الجانب الآخر، تابعت المهندسة نهى خليفة رئيس حي غرب أعمال البدء في تنفيذ وإنشاء ٦ شنايش بمحور المحمودية البطيء وربطهم علي المطبق الرئيسي أمام مدرسة غيط العنب بمحور المحمودية البطيء، وذلك للقضاء على تراكم مياه الأمطار بهذا الموقع وجاء ذلك بوجود الطرق والمتابعه الميدانية والمرافق بالحي.

ومن جانبها أكدت رئيسة الحي على استمرار الأعمال للقضاء على كافة النقاط الساخنة لتجمع الأمطار بنطاق الحي.

ويأتى ذلك وفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية واستعدادًا لفصل الشتاء وبناء على تعليمات المهندسة نهى خليفة رئيس حي غرب لإيجاد الحلول للقضاء على كافة النقاط الساخنة لتجمع مياه الأمطار والنوات في فصل الشتاء وتنسيقًا مع صرف صحي غرب.