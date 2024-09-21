نص تقرير الطب الشرعي لضحايا حريق مخبز على يد سائق في عين شمس

كشف تقرير الطب الشرعي لجثث 3 عمال لقوا مصرعهم في حريق مخبز على يد سائق انتقامًا منهم لاتهامه بسرقة مبلغ مالي في عين شمس عن أسباب وفاة المجني عليهم.

وجاء في التقرير أن المتوفى الأول عادل حاج يرجع سبب وفاته بسبب حروق شديدة أصابت مساحة واسعة من جسده ادى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية.

أما المجني عليه الثاني داوود عثمان توفي نتيجة إصابته إصابات ذات طبيعة حيوية حرقية حدثت من ملامسة الجسم للهب نيران.

والمجني عليه الثالث مبارك أبكر حدثت وفاته نتيجة إصابته بحروق نارية بعموم الجسد تصل إلى التفحم وما أحدثته من صدمة عصبية.

وكان قسم شرطة عين شمس قد تلقى بلاغا بنشوب حريق ووجود متوفى ومصابين بأحد العقارات بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخبز كائن بالطابق الأرضي بالعقار "غير مرخص" نتج عنه وفاة (عامل بذات المخبز "يحمل جنسية إحدى الدول" - متأثرًا بإصابته بحروق)، وكذا إصابة (مالك المخبز – عامل بذات المخبز "يحملان جنسية إحدى الدول "مصابين بحروق متفرقة بالجسم " تم نقلهما للمستشفى) واحتراق بعض محتويات المخزن.

وبسؤال المصابين قررا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين (سائق "يحمل ذات الجنسية" - مقيم بدائرة القسم)، لقيامهم باتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل المخبز قام على إثرها الأخير بإحضار زجاجة بها مادة سريعة الاشتعال "بنزين" وإلقائها داخل المخبز محل البلاغ محدثًا التلفيات والإصابات المنوه عنها والتي أودت بحياة الأول.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.