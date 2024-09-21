بالبلالين، لقطات من استقبال الطلاب في أول يوم دراسة بالشرقية (صور)
حرصت إدارة مدرسة الشهيد اللواء حسن كامل القديمة بمحافظة الشرقية على وضع البلالين والكشاكيل على مقاعد الطلاب “الديسكات” في الفصول لاستقبال الطلاب في أول يوم دراسة بأجواء مبهجة.
"البلياتشو" يستقبل الطلاب في أول طابور صباحي في العام الدراسي الجديد بالشرقية (بث مباشر)
شهدت مدرسة الثورة الابتدائية التابعة لإدارة أبو حماد التعليمية بمحافظة الشرقية اليوم قيام مدير المدرسة باستقبال الطلاب الجدد بتوزيع الحلوى على رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، إضافة إلى عروض فنية للعرائس والبلياتشو والأراجوز والأعلام لإدخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد، وهو ما عرضته “فيتو” عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
4740 مدرسة بالشرقية تستقبل العام الدراسي الجديد اليوم
واستقبلت نحو 4 آلاف و740 مدرسة في الشرقية قرابة مليونى طالب وطالبة تقريبا على مستوى 20 إدارة تعليمية بالمحافظة.
على مستوى 20 إدارة تعليمية.. «تعليم الشرقية» تنهي استعداداتها لبداية العام الدراسي
وأنهت المحافظة في وقت سابق استعداداتها للعام الدراسي الجديد بدخول 46 مدرسة جديدة تضم 580 فصلا دراسيا بتكلفة حوالي 313 مليون جنيه ورفع كفاءة وتطوير 38 مدرسة تضم 544 فصلا تكلفتها 65 مليون جنيه، للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد.
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